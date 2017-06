Ytterlegare forseinkingar for Forsvarets største skip i Sør-Korea

Det 181 meter lange skipet blir Forsvarets største, og skulle i utgangspunktet bli levert seinast 30. september i fjor. Etter fleire forseinkingar er det ifølgje Teknisk Ukeblad framleis uklart når skipet kan bli levert.

– Tidsplanen og budsjettet for logistikkfartøyet har blitt svært undervurdert. Folk har ikkje forstått kompleksiteten i arbeidet og dei vanskelege arbeidsprosedyrane som gjeld spesielt for dette prosjektet, seier konserndirektør for forretningsutvikling Jang-Jin Kim ved verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Han antydar at selskapet trenger meir pengar for å kunne levere skipet tidlegare.

Spesialrådgivar Birgitte Frisch ved Forsvarsdepartementet seier at dei kjenner til at verftet ønsker meir pengar på grunn av ekstraarbeid. Kommandørkaptein og prosjektleiar Bjørn-Ove Stikholmen ved Forsvarsmateriell, seier at forventa leveranse er innan 2017, men at det er "knytt risiko til leveransetidspunktet".

