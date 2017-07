Norskog meiner det bør bli felt meir ulv

– Fleire grunneigarar har fått inntektene sine meir enn halvert frå utmarksnæringa eller jaktnæringa på grunn av den mengda elg som ulven tar, seier administrerande direktør Arne Rørå i Norskog til NTB.

Norskog, som representerer skogeigarar og står for 15 prosent av den totale hogsten av skog i Norge, meiner at ulvebestanden er i eksplosiv utvikling, og klager på vedtaka til rovviltnemndene om kvote for lisensfelling av ulv innanfor ulvesona. Foreininga meiner det bør bli felt ytterlegare to grenseflokkar, som er flokkar som kryssar grensa mellom Noreg og Sverige, innanfor ulvesona i region 4 og 5 (Akershus, Hedmark og Østfold).

– Ein del av grenseflokkane tar veldig mykje elg og er eit problem for jaktnæringa, konstaterer Rørå.

– Grunneigarar som driv jaktnæring får ingen kompensasjon. Stortinget har bedt Miljødepartementet om å sjå på dette, men det har ikkje skjedd noko. Derfor er grunneigarane overlatne med rekninga åleine. Som ein konsekvens er det viktig for oss å få felt fleire ulvar, forklarer han.

Norskog meiner også at lisensjakt på ulv bør samordnast med elgjakta, og at jakta bør vere frå 1. oktober til og med 31. mars. Og ikkje frå 1. januar til 15. februar, slik rovviltnemndene har vedtatt.

(©NPK)