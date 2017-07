KrF scorar best hos Handikapforbundet

Venstre endar med terningkast to opp i motsett ende av skalaen i vurderinga til Handikapforbundet, skriv Avisenes Nyheitsbyrå (ANB). Partiet misser poeng for lite konkrete tiltak og at dei ønsker å ta atterhald om krav til universell utforming av bustader der det er hensiktsmessig.

Handikapforbundet har vurdert korleis partia steller seg til skeivfordeling og utanforskapen som personar med funksjonshemningar opplever. KrF var einaste parti som fekk seksar på terningen.

– Ikkje overraskande står motstanden mot sortering av foster med nedsett funksjonsevne sentralt hos KrF, heiter det i vurdering a frå forbundet. Partiet blir rost for tiltak innanfor område som arbeid, hjelpemiddel og borgarstyrt personleg assistanse (BPA).

Rødt og SV får terningkast fem for å sjå moglegheiter framfor hindringar knytt til arbeids- og busituasjon til funksjonshemma, i tillegg til tiltak for å fremje moglegheiter funksjonshemma har til å delta i samfunnet.

Dei andre partia fekk desse terningkasta: Sp 4, MDG 4, Høgre 3, Ap 3 og Frp 3.

