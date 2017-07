Monstervepsen spreier seg i Noreg

I Noreg har geithamsen fram til no vore sjeldan og har vore borte frå norsk fauna i nesten 100 år. Dei siste åra har det vore oppdaga tilfelle av den i Søraust-Noreg, spesielt i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Men no er den i ferd med å spreie seg til fleire landsdelar, melder NRK .

– Den har fått godt fotfeste no. Den spreier seg nordover som aldri før. Dei nordlegaste funna våre er ved Rena i Hedmark. Det er berre eit tidsspørsmål før den når Agder, seier insektforskar Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforsking.

Geithamsen trivst best i varmt klima og er lite aggressiv, men på grunn av storleiken er stikka frå den meir smertefulle enn stikk frå meir vanlege og mindre veps.

Ødegaard beskriv fjoråret og inneverande år som eit rekordår for utbreiinga av geithamsen i Norge, men peikar samtidig på at vepsen neppe vil bli eit landsdekkjande fenomen fordi den trivst best i eit varmt klima. Han tvilar derfor på at den vil komme seg lenger opp enn Trøndelag.

Zoolog og forskar ved Universitetet i Agder Roar Solheim ber folk om å ta eit bilete eller ta vare på vepsen dersom dei oppdagar den. Han seier at det kan vere nyttig for forsking rundt spreiinga, men ber folk om å vere forsiktige.

– Fleire stikk av geithamsen kan vere livsfarleg, sjølv eitt stikk kan vere farleg for barn, seier han til NRK.

