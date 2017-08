Valen reagerer på Solberg-innlegg om nynazistar 

– Høgreekstreme og nynazistar har mykje til felles med ytre venstre eller religiøse ekstremistar. Dei søkjer alle å piske opp hat, motsetningar og konflikt innanfor det norske samfunnet, skreiv Solberg i eit innlegg i Dagbladet 11. august.

– Dette er ikkje greitt, Erna Solberg, slår Valen fast i fleire Twitter-meldingar og ei Facebook-oppdatering onsdag.

– Relativiseringa di av høgreekstremisme og nynazisme er – spesielt no! – heilt uansvarleg og useriøs, skriv Valen.

– Ta ansvar. Ikkje bruk det at nazistane på nytt er synlege, som brekkstong for å få inn billige poeng mot politiske motstandarar. Dei. Er. Nazistar, konkluderer han.

Charlottesville

Valen trekkjer òg inn dei siste bruduljane i amerikansk politikk, sjølv om innlegget til Solberg vart skrive før uroa i Charlottesville.

Han viser til at tidlegare presidentkandidat Mitt Romney har reagert på utsegner frå president Donald Trump om at begge sider må ta skulda for valden i Charlottesville.

– Nei, ikkje det same. Den eine sida er rasistisk, fanatisk, nazistisk. Den andre er mot rasisme og fanatisme. Ulike moralske univers, skriv Romney.

Normaliserer

– Kvifor plasserer du deg i slikt selskap? Mitt Romney seier det du skulle sagt. Når du skaper ein falsk ekvivalens mellom ekte, eksisterande nazistar og eit udefinert «ytre venstre» så «normaliserer» du dei, gir dei plass. Nazistar har invadert og okkupert Noreg, gjort seg skuldige i folkemord mot jødar, skeive og rom, også i Noreg. Vi veit kva dei er, skriv SV-toppen.

Valen ber Solberg kikke på det USAs president Donald Trump no gjer og kva styrke nazistane kjenner på når Trump insisterer på at «dei er ille på begge sider».

– Vi treng at du seier «vi har nedkjempa nazismen før, og vi skal gjere det igjen», ikkje slappe avsporingar om at «dei andre er også ille», skriv Valen.

(©NPK)