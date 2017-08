Elsyklistar brukar mindre bil og kollektivtransport 

85 prosent av elsyklistane oppgir at dei syklar meir enn før dei kjøpte elsykkel. Over åtti prosent er einige i at elsykkelen kan erstatte bil, viser den første norske undersøkinga blant elsyklistar.

Undersøkinga er gjennomført av Norsk elbilforening. Elsyklistane er funne via sosiale medium og totalt 758 har svart på undersøkinga.

– Kjøp av elsykkel betyr endring av vanar. Vi ser at svært mange set frå seg fossilbilen og syklar på elsykkel. Men vi ser også at elsyklistane oppgir at dei bruker både kollektivtransport og elbil mindre, i tillegg til at dei går mindre, seier Christina Bu i Elbilforeningen.

Halvparten av alle elsyklistar opplyser at dei tidlegare køyrde bil til jobb. Etter å ha kjøpt elsykkel er bilhandelen nede på 25 prosent. Tilsvarande tal for kollektiv er 34 prosent før, og 17 prosent etter elsykkelkjøp.

Tre av fire elsyklistar bruker elsykkelen til jobben, og nesten halvparten brukar også elsykkelen til nyttesykling på fritida (innkjøp, ærend og besøk). I tillegg bruker fire av ti elsykkelen på turar.

Undersøkinga viser at hovuddelen av elsyklistane held til i og rundt dei store byane Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger.

(©NPK)