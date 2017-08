Universitet får 1,2 millionar frå ISS etter vaskeblemme

Reinhaldsfirmaet brukte så mykje vatn då fleire rom i Geologibygget blei bona og vaska, at vatn lak ned til etasjen under. Resultatet blei vass-skadar på både eit såkalla massespektrometer og ei datamaskin som analyseinstrumentet var kopla til, skriv universitetsavisa Universitas.

Universitetet kravde opphavleg halvannan million kroner i erstatning, men i februar blei partane einige om å fastsette beløpet til snautt 1,2 millionar.

UiO understrekar i saksdokumenta at ISS uttrykkeleg blei bedne om å ikkje bruke den aktuelle reinhaldaren, ettersom dei var i tvil om vedkommande hadde fått tilstrekkeleg opplæring. Advokaten til universitetet peiker også på at vatnet kunne ha utgjort betydeleg helsefare for folk som gjekk inn i rommet på grunn av det elektriske utstyret.

ISS meiner det ikkje blei brukt meir vatn enn normalt, og arbeidarane har uttalt at dei ikkje tidlegare hadde opplevd at vatn hadde rent gjennom golvet.

(©NPK)