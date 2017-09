Mattilsynet får kritikk for forslag om fleire rein i skrantesjuke-utsette område

I sommar la Mattilsynet fram tiltak for å utrydde villreinen i Nordfjella og redusere stammene av elg, hjort og rådyr i Nordfjella og Selbusona. Målet er å redusere faren for spreiing av Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke.

Likevel har Mattilsynet opna for at talet på tamrein i Trøndelag kan aukast frå 4500 til 5200 dyr, sjølv om skrantesjuke er påvist innanfor grensene for reinbeitedistriktet.

– Tilsynet lar reintalet auke, mens vi må kutte. Det er useriøst, og vi fryktar det går ut over viljen til å arbeide med CWD, seier Lars Olav Mogård, leiar i Selbu utmarksråd, til Nationen.

På oppdrag frå Mattilsynet vurderte Vitskapskomiteen i fjor tiltak for å hindre smitteoverføring. Rapporten til komiteen slo fast at smittefaren er tett knytt til tettleiken i flokken til både smitteberar og smittemottakar.

Store flokkar i overlappande område vil altså auke smittefaren, ifølgje rapporten.

