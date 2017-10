Riggselskap permitterer 160 tilsette

Fredag fekk 160 tilsette i Dolphin Drilling meldinga om at dei blir permitterte når riggen Bideford Dolphin snart blir lagt i opplag, skriv Sysla.

Riggen blir den fjerde som selskapet legg i opplag.

– Kontrakten riggen har med Statoil, blir avslutta i nær framtid, og det er i samband med det det er sendt ut permisjonsvarsel til mannskapa på riggen, seier HR-direktør Arild Simonsen.

I juni sa riggselskapet opp 150 tilsette etter at manglande oppdrag for riggen Borgland Dolphin løyste ut ein stor nedbemanningsrunde. Denne gongen trur selskapet på nye kontraktar og presiserer at det er snakk om permisjonar og ikkje oppseiingar.

