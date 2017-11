Jensen meiner Meyer fekk mange åtvaringar

Det kjem fram i svara som Jensen tysdag sende til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Eg gjer greie for dei mange åtvaringane Meyer fekk mot å gjere endringar som føregrip statistikklovutvalet eller svekkjer evna til byrået til å levere på samfunnsoppdraget. Dette viser kvifor det vart nødvendig å gripe inn for å rette opp att tilliten til SSB, hevdar finansministeren.

– Dette har vore ei krevjande sak for mange, ikkje minst for dei tilsette i SSB. No treng byrået først og fremst ro. Det må vi alle bidra til, legg ho til.

(©NPK)