Regjeringa får beskjed om å rydda opp etter stopp i ulvejakta

– At ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark no blir stoppa mellombels, er svært uheldig og kjem til å få alvorlege konsekvensar både for beitedyr, matproduksjon og befolkninga i dei områda det vedkjem, seier Ole André Myhrvold, som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet (Sp).

– Ei slik avgjerd kan spolera ei heilt nødvendig ulvejakt som må gå føre seg i vinter når vi har sporsnø, og som vi treng for å få regulert ulvebestanden i Noreg, seier Myhrvold.

– Rettsleg omkamp med Stortinget

Den omtalte ulvejakta blir stoppa mellombels etter at miljøorganisasjonen WWF tysdag fekk medhald i Oslo tingrett. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolane skal gå gjennom heile den norske ulveforvaltninga.

– Så seint som for eit halv år sidan klargjorde Stortinget og regjeringa ulveforvaltninga i relasjon til naturmangfaldlova og Bern-konvensjonen. Det blei også gjort nødvendige endringar i lov og forskrift. Eg opplever kravet til WWF som eit forsøk på rettsleg omkamp mot Stortinget, seier Myhrvold.

– Senterpartiet ventar no at staten agerer omgåande ved både å gå gjennom saksbehandlinga om lisensjakt på ulv på nytt, og ved ein eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikkje ein time å mista i denne saka, seier Myhrvold.

– Dårleg handverk

Ap meiner at domsavgjerda til tingretten, som peikar på saksbehandlingsfeil og feil i rettsbruken som er brukt i ulvevedtaket til Miljødepartementet, viser at regjeringa har gjort for dårleg jobb med å sikra at stortingsvedtaket om forvaltning av rovvilt blir gjennomført.

– Det viser seg no at vi ikkje har kome eitt steg vidare sidan ulvestriden blussa opp for eit år sidan. Det er dårleg handverk frå regjeringa og statsråden si side, seier Åsmund Aukrust (Ap), medlem av energi- og miljøkomiteen.

Han meiner miljøminister Vidar Helgesen (H) no må rydda opp.

– Målet vårt er å dempa eit aukande konfliktnivå samtidig som vi står ved det nasjonale ansvaret vårt om å halda oppe ei berekraftig ulvestamme. Dette var også den klare intensjonen til Stortinget då vi behandla spørsmålet sist, og klima- og miljøministeren har ansvar for å følgja opp dette, seier Aukrust.

– Viktig med gjennomgang

MDG og SV uttrykkjer på si side støtte til søksmålet frå WWF og meiner det er bra at vi no får ein heilskapleg gjennomgang av norsk ulveforvaltning.

Lars Haltbrekken (SV) seier behandlinga til tingretten av saka blir klargjerande for lovverket som gjeld i dag, og meiner det er rett og rimeleg at ulvejakta blir suspendert i mellomtida.

MDG kallar avgjerda til tingretten «gledeleg», og seier dei er uroa over reaksjonane frå Sp og bøndene.

– Uansett kva ein synest om ulv, burde alle partar vera interessert i at norsk lovverk og dei internasjonale pliktene våre blir følgde. Eg er forskrekka over at Senterpartiet og Bondelaget reagerer på ein rettskraftig norsk dom med å krevja at staten bør overkøyra rettsvesenet, seier talsperson for partiet Rasmus Hansson.

Ber om tolmod

Miljøminister Vidar Helgesen (H) seier han er orientert om domsavgjerda til tingretten, og at han respekterer avgjerda til retten. Han ber om tolmod mens departementet vurderer avgjerda.

– Vi treng tid til å gå gjennom domsavgjerda, og til å rådføra oss med Regjeringsadvokaten, som er vår prosessfullmektig, seier han, utan å koma med vidare kommentarar.

(©NPK)