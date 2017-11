Tusenfryd pålagt bot etter ulykke

Sommarvikaren arbeidde ved attraksjonen «Supersplash» og fekk foten sin i klem etter at ei av vognene hadde treft foten. Politiet lag først bort saka, men etter at dette blei klaga inn blei saka teken opp att. No har politiet konkludert med at parken må betala ei bot på 300.000 kroner, ifølgje NRK. Politiet meiner Tusenfryd ikkje hadde god nok tryggleik.

Legane greidde å berga beinet til sommarvikaren etter ulykka, men han lever i dag med varige skadar.

– Han har ein viss funksjon i beinet, men ulykka pregar han og har sett han tilbake medisinsk. Han har også mista mykje skulegang på grunn av dette, seier Christian Lundin, bistandsadvokat for den unge mannen.

Sommarvikaren og fritidsparken har tidlegare blitt samde om erstatning.

Tusenfryd ønskjer ikkje å la seg intervjua om saka, men skriv dette i ein e-post til NRK:

«Vi registrerer at myndighetene har endret oppfatning i saken etter først å ha vurdert saksforholdet i ett år og konkludert i november 2016 med at det ikke låg føre noe grunnlag for dette. Vi har nettopp mottatt dokumentasjon, og har foreløpig således ikke hatt tid til å gjennomgå grunnlaget for de vurderingane som nå ligg føre.»

