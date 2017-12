Solberg sponsar Nobel-feiringa med friske kroner

Under nysalderinga av budsjettet rett før jul vil det bli løyvd 300.000 kroner i bidrag til Den internasjonale kampanjen for avskaffing av atomvåpen (ICAN) og feiringa deira av fredsprisen.

Pengane kjem på toppen av støtta som blei forhandla inn på statsbudsjettet for neste år.

– Vinnarane består jo av over 400 organisasjonar som har reist til Noreg for å feire prisen. Venstre og KrF har saman med regjeringspartia blitt einige om at vi under nysalderinga onsdag til veka legg inn 300.000 kroner til utgifter i samband med fredsprisutdelinga, seier Venstres Abid Q. Raja til NTB.

At statsministeren valde å ikkje applaudere under delar av Nobel-foredraget søndag, meiner han er heilt greitt.

– Ho stilte opp under seremonien, under banketten og ho tok imot vinnarane på kontoret sitt. At ho ikkje applauderer når det kjem utspel i talen direkte retta mot regjeringa og Nato-land, er eigentleg greitt. Og så bidreg ho i tillegg med budsjettmiddel, så ho viser jo ein støtte til sivilsamfunnsaktørane sin innsats for eit atomforbod, meiner Raja.

At pengane på salderinga i hovudsak er oljepengar, meiner Raja er underordna.

– Pengar er pengar, slår han fast, og minner om at Norsk Folkehjelp er blant dei som har lagt ut pengar til markeringa av fredsprisen.

