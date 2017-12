Feltprestkorpset får nytt namn

Forslaget kjem i kjølvatnet av at Forsvaret har tilsett ein feltimam og ein feltlivssynshumanist, skriv Dagen.

– Dette er eit inkluderande namn for alle som inngår i korpset. Det er vanskeleg for humanetikarar og imamar å vere medlem av eit prestekorps, seier feltprost Alf Petter Hagesæther.

Forslaget vart sendt ut på høyring måndag, og er del av ei ny forskrift om trus- og livssynsteneste.

Regjeringa foreslår at det framleis skal heite «feltprest», då verken «trus- og livssynsperson» eller «trus- og livssynsbetjent» blir sett på som «hensiktsmessige omgrep», ifølgje høyringsnotatet.

Tittelen «feltimam» er kommen for å bli, mens tittelen «feltlivssynshumanist» framleis er under diskusjon.

– Vi er ikkje heilt i mål og er litt misnøgde med den tittelen. Å vere humanist er ikkje eit yrke, slik som prest og imam er, seier feltprosten.

Dei aller fleste feltprestane vil framleis stå under feltprosten og Den norske kyrkja. Feltprosten vil stå under sjefen for Forsvarets trus- og livssynskorps.

