No kan det bli mogleg å kombinere dagpengar med utdanning

Stortingsfleirtalet ber regjeringa «greie ut høvet til i større grad å opne opp for å ta utdanning, medrekna utdanning som gir studiepoeng, medan ein får dagpengar».

– Dette er ein etappesiger for Tekna, som i lang tid har jobba for at det skal bli lettare å kombinere dagpengar og vidareutdanning. Mange arbeidsledige Tekna-medlemmer ønskjer fagleg påfyll for å kvalifisere seg til sin neste jobb, seier generalsekretær i organisasjonen, Ivar H. Kristensen til NTB.

Han viser til at regelverket i dag ikkje gjer det så lett å vidareutdanne seg utan at det blir trekk i dagpengane som vert utbetalt av Nav. Vedtaket fredag skjedde på initiativ frå Ap, Sp og SV i samband med behandlinga av budsjettinnstillinga frå arbeids- og sosialkomiteen.

– Det er svært gledeleg at vi fekk fleirtal for forslaget. Dette vil bety at arbeidsledige får moglegheita til å tileigne seg meir kompetanse og stå på fleire bein, og slik bli meir attraktive i arbeidsmarknaden, seier Arbeidarpartiets Arild Grande til E24.

– No er det viktig at regjeringa kjem i gang med arbeidet umiddelbart, slik at dette kan tre i kraft så fort som mogleg. Fleire har vore lenge utan jobb, seier Grande.

Hovudregelen i dag er at den som er under utdanning eller opplæring, ikkje har rett til dagpengar. Bakgrunnen for dette er at den arbeidsledige ikkje vert sett på som ein reell arbeidssøkjar så lenge vedkommande er under utdanning.

