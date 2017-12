Tre av fire må betale meir i nettleige neste år

Det viser ei undersøking blant nettselskapa her i landet som interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen Energi Norge har gjennomført blant 30 nettselskapa som til saman dekkjer 2,2 millionar av straumkundane her i landet.

Undersøkinga viser at i snitt vil nettleiga gå opp 5,5 prosent i dei områda der det er varsla auke.

– Det er behov for store investeringar i straumnettet dei komande år. Dette er viktig for å sikre ei trygg straumforsyning over heile landet. Vi må blant anna ta høgde for meir ekstremvêr, befolkningsvekst og nye forbruksmønster når vi dimensjonerer nettet for framtida, forklarer næringspolitisk rådgivar Trond Svartsund i Energi Norge.

Over halvparten at dei rundt 85 milliardane som dei lokale nettselskapa har planlagt å investere fram til 2016, vil gå til fornying av gammalt straumnett. I tillegg planlegg Statnett å investere rundt 45 milliardar kroner i sentralnettet – dei store kraftlinjene som bind landet saman.

– Når den store investeringsbølgja er over, forventar vi at nettleiga vil falle igjen, seier Svartsund.

Medlemsbedriftene i Energi Norge står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekkjer cirka 90 prosent av straum- og nettkundane i Noreg.

(©NPK)