Polsk mann dømt til tre og eit halvt års fengsel for asylbrann

36-åringen vart først dømt til seks og eit halvt års fengsel, men etter å ha anka dommen og endra forklaring har mannen fått ein betydeleg straffereduksjon i Gulating lagmannsrett. Mannen er i ankesaka frifunnen for forsettleg brot av mordbrannparagrafen.

Den eitt år eldre broren hans, som tidlegare var hovudmistenkt, vart førre veke frikjent etter at veslebroren endra forklaringa sin og tok på seg all skyld, skriv Bergensavisen.

To personar låg og sov i ein av hotellbygningane då brannen braut ut 6. desember 2015. Ingen av dei kom til skade.

Den yngste broren forklarte i retten at han brått fekk føre seg at han skulle brenne ned hotellet for å hindre at det vart etablert eit asylmottak for unge flyktningar i bygget.

Hotellet var klargjort for å bli nytta som mellombels mottak for 40 mindreårige asylsøkjarar og var berre veker unna frå å ta imot sine første asylsøkjarar då det brann ned til grunnen.

