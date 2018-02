Kaldluft frå Sibir gir ny kuldebølgje i Sør-Noreg

innenriks

Tysdag og torsdag får store delar av Europa inn kaldluft som stammar frå Sibir i Russland. Slår prognosane til, blir det også den kaldaste perioden Sør-Noreg har opplevd denne vinteren, ifølgje Yr.no.

– Oslo kan få ned mot 18 minusgrader, Bergen ned mot 10 minus. Det er uvanleg så seint på vinteren. Vi må heilt tilbake til 1987 for å finne noko liknande, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Det er venta under ti minus i Berlin, og både Italia og Spania må rekne med kuldegrader til veka. Sjølv om kulda frå Russland berre varer to-tre dagar, seier Fagerlid at vinteren på langt nær er over i Sør-Noreg.

– Den verste kulden blir kortvarig, men vi kjem til å ha ein kald periode med vintervêr lenge, sannsynlegvis over neste helg og kanskje endå lenger. Den kan vare ut heile mars månad for alt vi veit, seier Fagerlid.

