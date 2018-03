No kjem forbodet mot barneekteskap

innenriks

Ekteskapsalderen er 18 år i Noreg, men lovgivinga opnar for at mindreårige mellom 16 og 18 år kan få dispensasjon for å gifte seg. Det skal det no bli slutt på.

– Vi ønskjer å gi eit tydeleg signal, også internasjonalt, om at vi ikkje aksepterer at mindreårige giftar seg i Noreg, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Forslaget om endringar i ekteskapslova vil bli lagt fram i statsråd fredag. Alt tyder på at det i etterkant vil bli samrøystes vedtatt av Stortinget. Lovforslaget har vore på høyring, og ingen av høyringsinstansane gjekk imot forslaget om ei absolutt 18-årsgrense.

Blei nedstemt

Så seint som 6. mars blei derimot eit representantforslag frå Ap om å forby barneekteskap avvist av Stortinget. SV, MDG og Sp stemte for, men regjeringspartia og KrF sørgde for at det ikkje fekk fleirtal.

– Det finst kompliserte lovspørsmål og det finst enkle lovspørsmål, og dette er eit veldig enkelt lovspørsmål, sa ein skuffa Ap-nestleiar Hadia Tajik til Dagbladet dagen etter.

Årsaka til at KrF og regjeringspartia sa nei til Ap-forslaget var at eit nokolunde einslydande forslag alt var ute på høyring. Dei sa at forbodet ville stå sterkare juridisk dersom lovendringa gjennomgjekk ordinær saksbehandling.

No blir lovendringa uansett gjennomført, noko barne- og likestillingsministeren meiner er svært viktig, sjølv om det dei seinare åra har vore få dispensasjonar frå regelverket.

Viktig endring

– Å gifte seg er ein avgjerd med store personlege og rettslege konsekvensar, og ekteskapsalderen bør vere den same som myndigheitsalderen, seier Helleland.

Ho meiner Noreg dessutan har eit internasjonalt ansvar for å gå føre med eit godt eksempel og sikre barn retten til å bestemme over eige liv og eigen kropp.

– Vi veit at ekteskap som blir inngått i ung alder kan ha negative konsekvensar for dei det gjeld. I mange land ser vi at barn og unge opplever tapt skulegang, fråteken barndom og eit liv med tvang, nemner statsråden.

Regjeringa vil også gi ektefellar rett til å krevje ekteskapet oppløyst utan føregåande separasjon eller samlivsbrot, dersom det er inngått i strid med 18-årsgrensa. I tillegg blir foreslått det å gi fylkesmannen rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløyst, dersom ektefellane sjølv ikkje gjer det.

(©NPK)