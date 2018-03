Norgesgruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent

innenriks

Matgiganten er allereie på god veg til å nå målet om å halvere mengda mat som blir kasta, opplyser Norgesgruppen onsdag.

Det er gjort mange grep for å redusere kor mykje mat som blir kasta. Optimalisert vareflyt, samarbeid med organisasjonar som Kirkens Bymisjon og To Good To Go og donasjon til lokale organisasjonar.

Systematisk nedprising av matvarer som byrjar å nærme seg utlaupsdato, er svært populært blant kundane og er ei ordning som bidrar så det monnar for å redusere kasting av mat.

– Vi er godt fornøgde med utviklinga. Det er økonomisk og samfunnsmessig viktig å redusere svinnet. Altfor mykje etande mat går rett i søpla. Det er etisk og moralsk forkasteleg, og eit miljøproblem som vi skal bidra til å løyse, seier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Han kallar det meiningslaust å kaste mat og at det er eit stort arbeid som blir lagt ned i å ha butikkar som har fulle hyller, men at maten ikkje skal liggje der for lenge.

– Det er vidare eit mål for oss at den maten som likevel må kastast, skal gå til dyrefôr eller biogassproduksjon. I 2017 gjekk 84 prosent av matavfallet til dyrefôr eller biogass, målet er 100 prosent innan 2020, seier Hollevik.

Norgesgruppen står bak Kiwi, Meny, Spar og Joker.

