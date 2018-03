Sterk kritikk av leiinga i Norwegian etter varsel om milliardunderskot

innenriks

Norwegian slit derimot veldig med å tene pengar. Tysdag opplyste selskapet at tapet i første kvartal truleg vil komme opp i nærmare 2,6 milliardar kroner før skatt, først og fremst på grunn av svært høge priser på drivstoff og ein sterk euro. Underskotet blir i så fall heile 800 millionar kroner verre enn på same tid i fjor.

Selskapet har no henta inn 1,3 milliardar kroner i ein retta emisjon, men opplyste i ei børsmelding natt til onsdag at ytterlegare 200 milliardar kroner skal hentast inn.

– Emisjonen blei gjort for å ha ein buffer i den siste fasen av den sterke veksten og Norwegian er godt rusta for å handtere resten av den globale veksten, uventa hendingar, auke i oljeprisen og valutasvingingar, seier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Kommunikasjonssjefen roar Norwegians millionar av kundar, og seier at dei skal stelle seg akkurat som før.

– Denne emisjonen har ingen påverknad på kundane og vi har heller ikkje gjort nokon endringar i rutetilbodet, seier Sandaker-Nielsen.

– Kjos må gå

Sjølv om Norwegian no prøver å roe sine millionar av kundar, er analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities ikkje imponert. Han vurderer krisa som så djup at han meiner toppsjef Bjørn Kjos bør gå.

– Bjørn Kjos har mista oversikta over den etter kvart kompliserte drifta av Norwegian, og bør overlate leiinga av selskapet til nokre som kan komplisert luftfartsdrift betre enn han, seier Molnes til nettstaden Flysmart24.no.

– Det må takast alvorlege grep no, og det må skje fort. Dei kan ikkje fortsette å tape 2,5 milliardar kroner i kvartalet, det skjønar alle. Den største tabben var å starte langrutestasing i den tru at amerikanarane skulle akseptere at han brukte asiatisk mannskap i satsinga si på USA. Totalt bomskot, fortset Molnes.

Lasse Sandaker-Nielsen meiner Molnes tar grunnleggjande feil og at han ikkje kjenner flyselskapet godt nok.

– Dette er eit utspel frå ein som openbert ikkje følgjer Norwegian, og vi har ikkje tenkt å gå inn i nokon debatt med vedkommande. Bjørn Kjos har gjort mange dommedagsprofetiar til skamme opp gjennom åra, påpeiker han overfor NTB.

Konkurs

Investor Jan Petter Sissener, som gjennom investeringsselskapet Sissener Canopus tener gode pengar på såkalla shortsal av Norwegian-aksjar seier til NRK at selskapet ikkje har innsett alvoret i situasjonen. Han meiner flyselskapet balanserer på ei knivsegg og må begynne å tene pengar før dei veks vidare.

Slik Sissener ser det, kan Norwegian ende med å gå konkurs, men utan at han har tru på at det vil skje. Molnes på si side vurderer Norwegian som eit botnlaust sluk og seier til Dagens Næringsliv at selskapet nok vil komme seg gjennom sommaren, men «that's about it!".

– Analytikarar som følgjer selskapet tett, seier ikkje dette. Dei vi har sett meine dette er dei som eigentleg ikkje kan noko særleg om Norwegian som får komme til orde og skape overskrifter, kontrar Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Veksten flater ut

Han understrekar at selskapet ikkje var tvungne til å gjennomføre emisjonen tysdag, men at aksjeutvidinga blei gjort for å sikre ein buffer for den siste fasen av vekstfasen i selskapet. Spørsmålet no er korleis Norwegian skal snu trenden med veldige underskot.

– Vi har dei siste åra gjort betydelege investeringar i samband med vår internasjonale ekspansjon. Opplæring av tusenvis av nye pilotar og kabinpersonale, og etablering i nye land og marknader kostar pengar. I andre halvår 2018 flatar veksten ut og då vil det vere mindre behov for slike investeringar, seier Sandaker-Nielsen.

