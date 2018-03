Styreleiar i kriseramma Oceanteam går på dagen

innenriks

Det kunngjer selskapet i ei børsmelding tysdag.

– For å avdempe ytterlegare reaksjonar mot selskapet og for å klargjere feilinformasjonen som no sirkulerer, har styreleiar Hessel Halbesma tilbode seg å gå av, heiter det i børsmeldinga.

Meldinga kjem etter at selskapet tidlegare torsdag kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 13. april for å godkjenne ei finansiell restrukturering der obligasjonseigarane og dei andre kreditorane i praksis overtar selskapet, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa har selskapet hatt store problem den seinaste tida. Toppsjef Haico Halbesma, som er son av styreleiar Hessel, har allereie trekt seg tidlegare.

I november i fjor trekte KPMG seg som revisor for selskapet, som dermed har fått varsel om tvangsoppløysing, men fått utsett frist til å finne ny revisor til 15. april.

I midten av mars vart selskapet suspendert på Oslo Børs etter at Finanstilsynet underkjente den siste rekneskapen frå selskapet.

