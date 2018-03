Brasiliansk forskar: Hydro-testar for dårlege og tatt for seint

innenriks

Dr. Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet legg fredag kveld fram sin andre rapport om Hydro-utsleppa ved Alunorte-anlegget i Barcarena. Den første rapporten konkluderte med at Hydro hadde forgifta drikkevatnet i Barcarena gjennom flaum frå raudslamdeponiet til anlegget, noko selskapet nektar for å ha gjort.

Forskaren seier til E24 at den andre rapporten vil bli ei motvekt til forklaringa til selskapet, og at den kjemiske signaturen peikar mot Hydro. Det er dei føderale styresmaktene som har bestilt rapport nummer to frå Evandro Chagas-instituttet.

Lima seier det er klare bevis på flaum ved raudslamdeponia:

– Bildebevis og kjemiske testar viser at Hydro har sleppt ut raudslam fleire stadar, seier Lima til avisa.

Han meiner Hydros testar kom for seint etter ekstremvêret i februar.

– Hydros eigne testar kom for seint og var for dårlege, fastslår han.

Hydro har innrømt at det har gått føre seg utslepp av regn- og overflatevatn frå anlegget i samband med eit kraftig regnvêr i februar. Det delvis statseigde selskapet opplyste måndag at dei hadde oppdaga nye utsleppskjelder av ubehandla regnvatn, blant anna frå taket på eit kollager og frå eit område der det tidlegare vart lagra aluminiumhydrat. Hydro har derimot halde fast ved at det ikkje finst bevis på direkte utslepp av raudslam.

(©NPK)