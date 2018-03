Farida (12) vann saka i Høgsterett

innenriks

Tvangsreturen i februar 2015 skjedde to år etter at det mellombelse opphaldsløyvet deira var trekt tilbake. Då tingretten behandla saka i oktober 2015, fekk familien medhald i at avgjerda til Utlendingsnemnda (UNE) var feil.

I juni i fjor sikra lagmannsretten denne avgjerda, men UNE valde å anke saka til Høgsterett.

Ifølgje NRK betyr avgjerda at UNE må behandle saka på nytt.

UNE viste til liknande sak

UNE viste til at lagmannsretten hadde komme med ei annan avgjerd i ei liknande sak.

– Når domstolane forstår og brukar regelverket ulikt, oppstår det uvisse knytt til kva som er rett lovbruk. Derfor vil staten be om at forståinga av regelverket blir avklart i Høgsterett, skreiv UNE.

Farida og mora kom til Noreg i 2011, året etter kom faren. Moren hevdar at ho rømte fordi ho skulle bli tvangsgifta med ein annan mann, men Utlendingsnemnda (UNE) meiner ho laug om sin bakgrunn.

Advokat Kari Sigurdsen hos Regjeringsadvokaten sa ifølgje NRK i si innleiing at grunnlaget for løyve for asyl for mor og dotter forsvann då faren dukka opp i Noreg, sidan mor då ikkje lenger var ei einsleg kvinne utan nettverk.

Anka blei forkasta

«Den som har fått innvilga flyktningstatus, har oppnådd noko høgare grad av tryggleik enn den som ikkje har fått det. I dette lys kan eg ikkje sjå at lagmannsretten har tolka § 37 første ledd bokstav e urett når den stilte krav om at det i perioden må ha skjedd «ei stor og stabil endring» i sikkerheitssituasjonen i Jaghuri-distriktet», skriv førstevoterande dommar Ingvald Falch i den samrøystes dommen.

Med bakgrunnen i dette har retten komme til at rettsbruken i lagmannsretten er rett og at anka derfor må bli forkasta.

Farida og familien var busett på Dokka i Oppland, der dei har mange trufaste støttespelarar. Det har vore arrangert fakkeltog, og i februar 2016 heldt Faridas venner ein støttekonsert for å samle inn pengar til familien.

Sidan familien blei tvangsreturnert, har dei budd på hemmeleg adresse i Kabul, som støttegruppa har betalt for, ifølgje NRK.