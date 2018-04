Sp-leiinga kontakta ikkje alle hytteturdeltakarane

innenriks

Dei to blei først kontakta av partileiinga førre veke, over to år etter varselet blei handtert første gongen, skriv Nationen.

To av festdeltakarane, som er aktive Sp-politikarar, har overfor Nationen nekta for å ha blitt ringt opp av partileiar Trygve Slagsvold Vedum i etterkant av festen, under den første handteringa av saka. Då Navarsete varsla Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad i 2016, var det Vedum som hadde ansvaret for å handtere varselet.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum vil ikkje å kommentere saka overfor Nationen og viser til generalsekretær Knut M. Olsen.

Olsen seier han no har hatt dialog med alle av dei ti deltakarane som var på festen i Åre, og arbeider no for å finne ut av kven som sende meldinga. Alle dei ti mennene som var med på hytteturen til Åre 21. februar i 2016, har no ope nekta for å ha sendt den sjikanøse sexmeldinga til Liv Signe Navarsete. Åtte av dei ti som var med på turen til Storlien i Åre, har tillitsverv i Senterpartiet.

Navarsete har sagt at ho purra på behandlinga av handteringa av saka til partileiinga. Ifølgje Navarsete var årsaka til at saka dukka opp igjen etter nesten to år at generalsekretær i Senterpartiet, Knut Magnus Olsen, sa at det ikkje hadde vore varslingar i Senterpartiet. Noko som ikkje var riktig.

– Eg skjønner at det er vanskeleg å rydde opp sidan den som stod bak, nekta å stå fram. Men som varslar ønsker ein å føle seg tatt på alvor, ikkje at ein må mase for at partiet skal sjå det som alvorleg, sa Navarsete til Nationen førre veke.

Meldinga blei sendt frå telefonen til tidlegare statssekretær Morten Søberg, som sjølv er blant dei ti som var med på guteturen til Storlien.

Søberg har til liks med dei andre nekta for å sendt meldinga. Sp-nestleiar Ola Borten Moe var også med på turen. Han har, som dei andre, oppmoda den ansvarlege til å stå fram.

