Bjørgen satsar mot ny jubelsesong

Langrennslandslaga for 2017/2018 vart presenterte torsdag. Kathrine Harsem er tilbake på kvinnelaget, mens Therese Johaugs plass er open til ho har sona ferdig dopingkarantenen. Kor lenge til det blir, blir avgjort av CAS i sommar ein gong, men ho sonar i utgangspunktet 13 månader, og kan vere tilbake i november.

– Landslaget var litt som forventa kanskje med Kathrine (Harsem) inn etter ein kjempebra sesong, og når Therese er klar for å vere med oss, så er ho inne på laget igjen, seier Marit Bjørgen til NTB.

Marit Bjørgen gjorde comeback etter fødsel denne sesongen. Det vart ein jubelsesong utan sidestykke, som vart krona med seks VM-gull i Lahti.

– Korleis blir sesongopplegget. Blir det mykje av det same som i denne jubelsesongen?

– Utover samlingane så blir det å vere mykje heime. Vi har jo ein liten ein heime så det vil nok krevje sitt. Ja, det blir nok mykje av det same som det var denne sesongen, seier Bjørgen.

Droppar truleg Tour de Ski?

Marit Bjørgen satsa ikkje på Tour de Ski i comebacksesongen. Mykje tyder på at ho gjentar den oppskrifta og ikkje går renna rundt nyttårsskiftet denne gongen heller.

– For min del har jo det vore ein suksess å ikkje delta i Tour de Ski i dei meisterskapane eg har gjort det veldig bra. Til vinteren er jo dessutan TdS også veldig nær inn på OL, og for meg så blir det OL som er hovudprioritet. Då seier det seg sjølv at det ikkje blir noko Tour de Ski.

Planane enno ikkje 100 prosent spikra

– Eg har ikkje lagt konkurranseplanen heilt, men dersom eg skulle velje å gå TdS så blir det kanskje også litt færre renn før jul. Det avheng litt av korleis eg legg opp planen, seier langrennsveteranen.

– Har du tenkt noko utover kommande sesong?

– I OL blir det siste gong eg deltar Eg har enno ikkje sagt noko om eg vil gå VM i Seefeld (2019), seier Bjørgen.

