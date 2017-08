Arna-Bjørnar krev omkamp mot Vålerenga

Arna-Bjørnar opplyser at dei har sendt ein protest til Norges Fotballforbund (NFF) ettersom dei meiner at utvisinga er ei feilaktig dommaravgjerd.

Laget gav bort ein 2-1-leiinga ved pause og gjekk på det andre tapet for sesongen. Kampen enda med 3-2-siger til gjestene.

Det raude kortet som kom etter at Nautnes fekk det andre gule kortet sitt blei direkte matchavgjerande meiner Arna-Bjørnar. Ho hadde gult kort frå før og ruslar ut til sidelinja for å byte. Ho bruker «litt» for langt tid ifølgje dommaren som gir henne eit nytt gult kort og etterfølgjande marsjordre.

– Det er ei horribel avgjerd og ikkje til å tru. Den er heilt matchavgjerande, seier Arna-Bjørnar-trenar Morten Røssland til Dagbladet.

– Vi var nøydde til å sende ein protest etter ein så håplaus situasjon. Det er heilt greitt at dommarar tar feil om straffespark eller frispark. Det blir skjønnsmessige feil, og det kan vi leve med. Dette er i ein heilt annan liga. Dette er ein «Youtube-hit» og komisk. Og spesielt er det trist for Emilie og heile klubben. Det får konsekvensar for resten av sesongen, seier Røssland.

(©NPK)