Islands fotballkvinner med sensasjon borte mot Tyskland

Fotballen på Island har hatt ei eventyrleg utvikling dei siste åra. Sist veke kunne øynasjonen feire den første VM-plassen for herrelandslaget.

No kjempar kvinnene for det same. Laget har vore i to EM-sluttspel, men har aldri kvalifisert seg til VM.

Fredag møtte dei Tyskland, som er regjerande olympisk meister, har tatt VM-gull to gonger og har åtte gonger vorte europameistrar.

Det skulle vere ein umogleg oppgåve.

Men fotballandslaga frå Island har sjokkert oss før, og det gjorde dei igjen i Wiesbaden i Tyskland fredag.

To mål av USA-proffen Dagný Brynjarsdóttir og eitt av Elin Jensen sørgde for 3–1-leiing etter ein times spel. Tyskland reduserte like før slutt, men klarte ikkje å komme nærmare.

Dermed vann Island for andre gong i VM-kvalifiseringa (dei slo Færøyane 6–0 i førsterunden) og har like mange poeng som storfavoritten Tyskland, som har spelt ein kamp meir.

