Rekordhøg omsetning i toppfotballen

Driftsinntektene for klubbane i eliteserien og 1. divisjon menn var i første halvår på 810 millionar kroner. Driftsutgiftene var på 869 millionar. Begge tal er dei høgste sidan halvårsrapporteringa vart innført i 2010.

Samla gjekk klubbane med 59 millionar kroner i minus, men korrigert for blant anna spelarsal enda dei med 14 millionar kroner i resultat etter skatt.

– Det er positivt at klubbane aukar omsetnaden sin, og det er positivt at ein endar på eit positivt resultat. Det er likevel viktig å understreke at klubbane er avhengige av god spelarlogistikk og god spelarutvikling. Derfor håpar vi at dei bruker midlane dei tener på spelarsal til å styrkje spelarutviklinga si endå meir, seier NFFs klubblisensansvarlege Rune Nordhaug i ei pressemelding.

Han konkluderer med at det er god utvikling i klubbøkonomien.

Få i raud kategori

I seriane for menn er berre fire klubbar i raud kategori. Det er Viking (tredje gong på rad) i eliteserien, Levanger, Tromsdalen (begge andre gong på rad) og Fredrikstad (ny) i 1. divisjon.

– Kontroll og oppfølging av klubbøkonomiane fortset å gi gode resultat. Samtidig er det viktig at klubbane framleis tenkjer balanse mellom driftsinntekter og driftskostnader, sidan inntekter i form av forventa spelarsal alltid vil innebere ein viss risiko, seier fotballpresident Terje Svendsen, som oppfordrar klubbleiarane til å sette tæring etter næring.

På kvinnesida er tala samla sett positive. Toppserieklubbane har i første halvår snittinntekt på 6,3 millionar kroner og kostnadar på 6,1 millionar kroner. Berre Vålerenga er i raud kategori. Førre gong gjaldt det tre klubbar.

God kontroll

– Klubbane i toppserien viser god kontroll i økonomien. Dei balanserer inntekter og kostnadar på ein god måte, noko dei også må gjere sidan dei har marginale økonomiar og er veldig utsette for kortsiktige svingingar. Dei kan heller ikkje redde seg inn med spelarsal i same grad herreklubbane kan, seier Svendsen.

Levanger er pålagt irettesetjing for å ha brote sin handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem. Tromsdalen er pålagt å utarbeide handlingsplan for å rette opp att positiv eigenkapital og vil miste lisensen om dette ikkje blir oppnådd innan utgangen av oktober.

Fredrikstad må også lage handlingsplan, mens Stabæk og Avaldsnes fortset med sin handlingsplan i minst ein periode til sjølv om dei blir rapporterte i gul sone. Også Viking og Vålerenga (kvinner) fortset med handlingsplan.

