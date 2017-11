Ny norsk landslagsnedtur

Duda og Slovakia-stjerna Marek Hamsík kom til fleire store moglegheiter, men vart stoppa av Jarstein kvar gong inntil Duda serverte Lobotka på overtid og sørgde for 1-0-siger til Slovakia. Då måtte sjølv Jarstein gi tapt på ein kveld der Noreg stod fram heilt utan idear offensivt.

Jarstein stod ein glimrande kamp på streken i sin 50. A-landskamp for Noreg. Jarstein viste igjen at han er det klare førstevalet til landslaget. 33-åringen var soleklart den beste spelaren for Noreg tysdag. Dessverre fekk han altfor liten hjelp av utespelarane.

Noreg skapte ingenting, om vi ikkje tar med to frispark i muren frå kaptein Håvard Nordtveit og Mohamed Elyounoussi, før Ola Kamara heada utanfor like før Slovakia avgjorde kampen.

Sleit med Hamsik

Vertane derimot skapte store problem i det som var Noregs siste A-landskamp for året. Takka vere Jarsteins tigersprang heldt vi lenge unna denne kjølige tysdagskvelden i Trnava, tre kvarter utanfor hovudstaden Bratislava.

Hamsik viste sine intensjonar etter 55 minutt, men skaut over frå 12 meter. Endå nærmare var Napoli-spelaren å gi slovakane leiinga etter ein knapp time, men Jarstein fekk på meisterleg vis slått eit godt skot til corner.

Deretter valde Slovakia å kvile Hamsik. Inn kom Jarsteins lagkamerat i Hertha, Ondrej Duda. Han kom til to gode avslutningar, men klarte ikkje å overliste bundesligakameraten sin. I staden tok Duda kelnerrolla og serverte då Noreg gjekk på endå eit tap i Aust-Europa.

Med tapet enda Noreg landslagsåret i minus. Tre sigrar, to uavgjort og fire tap er fasit i Lagerbäcks første trenar-år for dei norske fotballherrane. Noreg avslutta med to bortekampar mot Makedonia og Slovakia, men var aldri nær å vinne nokon av kampane i Aust-Europa.

