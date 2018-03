Trenarar i 2.- og 3. divisjon får 55.000 til utvikling

sport

Det har vore brei semje mellom Norges Fotballforbund og Divisjonsforeningen at denne utviklingspotten ikkje skal gå til drift, men til trenarutviklingstiltak.

No kan 2.- og 3. divisjonsklubbane kan få økonomisk støtte til å blant anna å utdanne trenarar frå Uefa A-lisens til NFF Grasrottreneren.

– Våre klubbar er allereie føregangsklubbar, og gjennom denne satsinga blir deira rolle som viktige utviklingsklubbar for norsk fotball forsterka. Vi er veldig tilfreds med å ha fått på plass ein avtale som sikrar at våre klubbar får tilbod om å få dekt ulike utdanningsløp i regi av NFF, seier leiar i divisjonsforeningen Kari Lindvik til fotball.no

– Satsing på høgare trenarkompetanse i viktige utviklingsklubbar er lik satsing på spelarutvikling. Gjennom denne ordninga får klubbane no også støtte til dei høgare trenarløpa. Samtidig blir det lagt opp til klubbnære kurs for grasrottrenarkurset der vi forventar å få langt fleire foreldretrenarar gjennom – utan at det kostar klubben noko, seier direktør for sportsavdelinga i NFF Alf Hansen.

