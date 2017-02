Sverigedemokraterna får refs for å skada Sverige

– Vi har kome til eit punkt der Sverigedemokraterna (SD) bevisst skadar Sverige ved å lyga om oss i internasjonale media, seier justisminister Morgan Johansson frå Socialdemokraterna til TT.

Han er spesielt opprørt over at påstanden til SD om at personar som har kjempa for IS, "blir tekne imot med opne armar av den sosialistiske regjeringa vår".

I innlegget skriv SD-leiaren Jimmie Åkesson og parlamentarisk leiar i partiet Mattias Karlsson at "Trump har rett".

– Han forstår situasjonen. Sverige har sidan 2014 teke imot fleire flyktningar per innbyggjar enn noko anna europeisk land. 80 prosent av dei som kom i 2015, hadde ikkje pass eller ID. Fleirtalet kom frå muslimske land, skriv dei og koplar innvandringa til sosial uro, opptøyar og kriminalitet.

Trump-effekt

Innlegget er skrive etter at Sverige har fått merksemd verda over på grunn av at Trump i helga trekte fram Sverige som eit negativt eksempel på korleis det går når innvandringa er stor.

Trump såg ut til å referera til ei konkret hending som hadde skjedd i Sverige kvelden før, men det viste seg seinare at han snakka om ein TV-reportasje på Fox News. Seinare har svenske media faktasjekka reportasjen og funne fleire feil og overdrivingar.

Den svenske justisministeren seier at innlegget til SD gjev eit feilaktig bilete av Sverige som eit spesielt valdeleg land, noko han meiner kan få økonomiske konsekvensar og skade svensk næringsliv.

Som svar på kritikken vil regjeringa no gje så mange intervju som mogleg med utanlandske media, i tillegg til å skriva eit eiget debattinnlegg i Wall Street Journal dei nærmaste dagane, ifølgje Johansson. Der kjem regjeringa mellom anna til å hevda at det ikkje finst nokon "no go"-soner i Sverige.

Kongen forsvarar pressa

Etter Sverige-uttalane til Trump har også kong Carl Gustaf kome på banen. Onsdag besøkte han Malmö saman med dronning Silvia og Canadas generalguvernør, og i eit intervju med Sydsvenskan tek han både pressa og svensk integrasjonspolitikk i forsvar.

Ifølgje kongen er det behov for seriøse media som kan handtera kjeldekritikk, men også historier om at Sverige er meir enn vald og drap.

– Det er viktig at ein også gjev gode døme. Det er svært god utvikling og god forsking, som vi ikkje ein gong kjenner til her i Sverige. På høgskulen i Malmö blir det til dømes gjort mykje god forsking om integrasjonsspørsmål, seier kongen.

