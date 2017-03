Trump-administrasjonen innfører tøffare visumkontroll

Den strengare kontrollen vil gjelde for turistar, forretningsreisande og slektningar av amerikanske borgarar, kjem det fram av diplomatiske meldingar sendt frå utanriksminister Rex Tillerson til alle USAs ambassadar i førre veke, skriv avisa. Meldingane er det første teiknet på den «ekstreme sikkerheitsklareringa» som Donald Trump lova under valkampen.

Dei endå strengare sikkerheitssjekkane av personar frå seks hovudsakleg muslimske land er framleis mellombels blokkert.

Sjekkar sosiale medium

Den utvida sikkerheitssjekken kjem til å inkludere detaljerte spørsmål om bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medium dersom søkjaren har vore i område kontrollert av IS.

Så langt er det ikkje kjent kven som kjem til å bli utsett for den utvida kontrollen, for i meldinga skriv Tillerson at det er opp til sikkerheitsfunksjonærar ved kvar ambassade. Det var Reuters som først skreiv om meldingane.

Tar lengre tid

Konsulat- og immigrasjonskjelder seier tiltaka vil auke sannsynet for at personar som søkjer visum får avslag. I tillegg vil det gjere at godkjenningsprosessen, som allereie tar månader eller til og med år, tar endå lengre tid.

Dei nye reglane gjeld ikkje for 38 land, dei fleste i Europa og USAs allierte som Australia, New Zealand, Japan og Sør-Korea. Desse landa er del av eit program der ein slepp visumkravet som blir stilt til andre land. Ingen land i Midtausten eller Afrika er del av dette programmet.

