Trump vil kutte bedriftsskatten til 15 prosent

Finansminister Steven Mnuchin bekrefta onsdag kuttforslaget, som dei siste dagane har vore omtalt i amerikansk presse.

Han presenterte onsdag Trumps skattelettar på eit pressemøte i Det kvite hus saman med Trumps økonomiske sjefrådgjevar Gary Cohn.

Ifølgje Mnuchin skal skattekutta hjelpe små bedrifter, ikkje dei store og rike.

– Dette skal ikkje vere eit smotthol for rike menneske som bør betale meir enn 15 prosent, seier ministeren, som håpar forslaga vil bli vedtatt av Kongressen så fort som mogleg.

Splitta

Men der er representantane svært splitta når det gjeld kva veg Trump bør gå i finanspolitikken. Årsaka er det store underskotet på det amerikanske statsbudsjettet.

Skattekutta kan føre til at underskotet blir endå større dersom pengane ikkje blir henta inn igjen på andre måtar. Trump-administrasjonen meiner likevel at skattelettane vil skape såpass mykje økonomisk vekst at det veg opp for inntektene som staten misser.

Ifølgje ekspertar vil eit kutt på 20 prosentpoeng i bedriftsskatten kunne føre til eit budsjettunderskot på ytterlegare 2.000 milliardar dollar på ti år. Dei meiner at det ikkje finst belegg for forventningane til administrasjonen om økonomisk vekst knytt til skattelettar vil slå til.

Forenklar

Planen omfattar også skattekutt for amerikanske lønnsmottakarar. Trump ønskjer både å senke skatten og å fjerne frådragspostar brukt av dei meir velståande i samfunnet.

Cohn seier at dei ønsker å kutte den øvste skattesatsen frå 39,6 prosent til 35 prosent. Får regjeringa det som den vil, skal systemet bli forenkla til eit system med berre tre satsar – 10, 25 og 35 prosent.

