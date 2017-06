Der Spiegel: Tyskland spionerte på Det kvite hus

Magasinet skriv at dei har fått tilgang til dokument som viser at etterretningstenesta BND hadde ei liste med om lag 4.000 såkalla utvalde stikkord for overvaking mellom 1998 og 2006.

På lista er det blant anna oppført telefonnummer og faksnummer, og e-postadresser i Det kvite hus, det amerikanske forsvarsdepartementet og utanriksdepartementet.

På lista er også menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, og romfartsorganisasjonen NASA.

Ifølgje Spiegel var hundrevis av utanlandske ambassadar og internasjonale organisasjonar også eit mål for spionasjen.

BND har ikkje ønskt å kommentere opplysningane.

(©NPK)