The Times: Storbritannia vil kaste ut straffedømte EU-borgarar

Den britiske regjeringa skal måndag legge fram eit detaljert forslag til løysing for EU-borgarar i Storbritannia etter brexit.

Hovudbodskapen er at dei rundt tre millionar EU-borgarane i Storbritannia får bli verande, så framt dei rundt éin million britane i EU får tilbod om det same.

Men det er venta at statsminister Theresa May vil foreslå eit unntak for personar som er dømde for alvorlege og gjentatte brotsverk, skriv The Times .

Blant dei som kan bli ramma av unntaket, er personar som er dømt for vald, seksuelle overgrep og narkotikabrotsverk. Alt i alt kan det bli snakk om fleire tusen personar.

