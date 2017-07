Mann arrestert for drap på kvinne og tre barn i Göteborg

Politiet trur dei fire blei utsett for dødeleg vald før brannen starta og har innleidde drapsetterforsking, skriv Aftonbladet .

– Det er vår arbeidshypotese. Dei har skader på kroppen som ikkje har noko med brannen å gjere, seier politiets pressetalsmann, Thomas Fuxborg.

Mannen i 50-åra, som har ein nær tilknyting til kvinna og barna, oppheldt seg utanfor leilegheita då han blei teken av politiet. Han blei først tatt inn til avhøyr, og seinare formelt arrestert.

– Eg kan ikkje gå inn på kva han sa i avhøyr. Men det leidde til at han no er arrestert, mistenkt for fire drap, fortel polititalsmann Tommy Nyman.

Brannmannskap, ambulansar og politiet rykka torsdag morgon ut til forstaden Gårdsten nord for Göteborg sentrum etter at naboar melde frå om røyk frå leilegheita.

Kvinna og det eine barnet blei funne døde i den utbrente leilegheita, medan to andre barn blei funne alvorleg skadd. Det eine døydde i ambulansen, medan det andre døydde på sjukehuset, opplyser politiet i Västra Götaland.

Den døde kvinna var i 30-åra, medan dei tre barna var i alderen to til åtte år. Fleire av offera hadde skader i halsen, ifølgje kjelder som Aftonbladet har snakka med.

