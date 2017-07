USA vil nekte borgarar å reise til Nord-Korea

Statssekretær Rex Tillerson vil sette i verk eit forbod mot å bruke amerikanske pass for å reise inn i Nord-Korea. Reiseforbodet vil gjelde i 30 dagar etter det er kunngjort, men det er ikkje heilt sikkert når det vil bli.

To reiseselskap som arrangerer turar frå USA til Nord-Korea har allereie blitt informert om forbodet. Slike forbod er sjeldne i USA, men kan bli innført når det er ein umiddelbar fare for liv og helse til dei amerikanske borgarane som reiser til eit land. Sidan 1967 har slike forbod vore brukt overfor Algerie, Irak, Libanon, Libya, Sudan, Cuba og Nord-Vietnam.

Ein av grunnane til at forbodet no blir innført er dødsfallet til den amerikanske studenten Otto Warmbier, som blei dømt til 15 år med straffarbeid for å ha prøvd å stele eit banner med eit politisk slagord frå hotellet han budde på. Etter 17 månader i nordkoreansk fangenskap, truleg i komaliknande tilstand heile tida, blei han sendt heim til USA på grunn av sjukdom. Seks dagar seinare døydde han.

USA har ofte skulda Nord-Korea for å bruke amerikanske fangar som brikker i forhandlingar med USA. Minst tre andre amerikanarar sit framleis fanga i Nord-Korea.

(©NPK)