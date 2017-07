Eurovision Song Contest blir halden i Lisboa neste år

Det blir aller første gong at Portugal er vertsland for den største musikkonkurransen i verda etter at Salvador Sobral vann ESC i mai med balladen «Amar pelos dois».

Arrangøren av ESC neste år er den portugisiske kringkastaren Radiotelevisao Portuguesa, som tysdag kunngjorde at dei to semifinalane og finalen skal gå av stabelen høvesvis 8., 10. og 12. mai i Lisboa.

(©NPK)