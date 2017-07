Libyske rivalar samde om våpenkvile

Tysdag møttest den FN-støtta statsministeren Fayez al-Sarraj og opprørsgeneralen Khalifa Haftar på eit slott vest for Paris, til fredssamtaler som er komne i stand etter eit initiativ frå president Macron.

Etter at møtet var over, opplyste Macron at Sarraj og Haftar var blitt samde om å innføre ei landsomfattande våpenkvile, om å støtte ein plan for å få slutt på krisa i Libya og at det skal haldast val på både president og på ny nasjonalforsamling våren 2018.

Macron rosar dei to rivalane og seier løftet om ei våpenkvile er historisk.

Våpenkvila omfattar derimot ikkje terrorgrupper, heiter det i ei felles erklæring som blei presentert etter møtet.

Politisk løysing

Før møtet blei det lagt fram eit utkast til ei felles kunngjering der dei to leiarane tok til orde for ei politisk løysing på konflikten i Libya, og dei forpliktar seg også til å gjere landet til ein rettsstat.

– Vi forpliktar oss til å overhalde ei våpenkvile og til å halde val på president og nasjonalforsamling så raskt som mogleg, heitte det i utkastet.

Skjær i sjøen

Frankrike håper å få dei to partane til å bli einige om eit vegkart til fred i det kaotiske landet, men franske diplomatar vedgår at det framleis er mange skjær i sjøen.

Dei to leiarane møttest også i Abu Dhabi i mai, men det resulterte ikkje i noko.

Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land styrta regimet til Muammar Gaddafi i 2011.

Fleire regjeringar

Landet har i dag tre rivaliserande regjeringar og to nasjonalforsamlingar.

Den FN-støtta regjeringa i hovudstaden Tripoli, som blir leia av Serraj, blei utnemnt i mars 2016 og blir støtta av EU og USA. Den er derimot ikkje støtta av nasjonalforsamlinga, som har tilhald i hamnebyen Tobruk der styrkane til Haftar har kontroll.

Ein allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper har også oppretta ei regjering og ei nasjonalforsamling og kontrollerer framleis delar av hovudstaden Tripoli. .

Militssoldatane til Haftar erobra tidlegare i vår fleire oljeterminalar som var kontrollerte av ein lokal islamistisk milits. Haftar blir støtta av blant andre Russland og Egypt.

