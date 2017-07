Kroatia får smekk over fingrane for å ha sendt asylsøkjarar vidare 

Det er ein syrer og to afghanske familiar som no har fått sakene sine vurdert i EU-domstolen i Luxembourg.

Gruppa tok seg ulovleg over grensa frå Serbia til Kroatia i 2016. Kroatiske styresmakter organiserte då transport til grensa mot Slovenia for å la dei reise vidare til andre EU-land og søke asyl der i staden.

Syraren søkte asyl i Slovenia, mens afghanarane søkte asyl i Austerrike. Dei to landa har begge tatt saka til retten.

No bekreftar EU-domstolen at det er Kroatia som har plikt til å behandle asylsøknadane. Det følgjer av Dublin-ordninga, som fastslår at søknadane skal behandlast i det første landet søkaren kjem til.

