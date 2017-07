Storbritannia skal bruke 31 milliardar på å betre luftkvaliteten

Pakken kjem som følgje av ein dom der miljøforkjemparar fekk medhald i at eksisterande strategiar for å betre luftkvaliteten ikkje er nok til å takle ulovleg høge verdiar av nitrogendioksid i lufta, skriv BBC .

Blant postane i pakken er eit fond på 255 millionar pund, eller 2,65 milliardar kroner, som skal hjelpe lokale styresmakter å takle utslepp frå dieselkøyretøy. Vidare er det sett av omtrent 2 milliardar kroner som skal brukast på vegar med mykje forureining.

– Vi oppfordrar lokale styresmakter til å foreslå nye løysingar, seier miljøminister Michael Grove. Moglege tiltak for å redusere utsleppa er reinare løysingar for bussar og andre køyretøy og endringar på vegane slik som fartsdumpar og reprogrammering av trafikklys for å betre trafikkflyten.

Regjeringa kjem ikkje til å legge avgifter på køyretøy som forureinar mykje i første omgang, men fastslår at det vil vere eit alternativ dersom ein ikkje klarer å få ned forureininga på andre måtar.

Det er varsla eit forbod mot diesel- og bensinkøyretøy frå 2040.

Forureina luft blir knytt til 40.000 tidlege dødsfall i Storbritannia kvart år.

(©NPK)