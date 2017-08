Dansk politi stadfestar funn av død kvinne i sjøen der det har vore leitt etter Kim Wall    

Etterforskingsleiaren i politiet Jens Møller stadfestar at den døde kvinna blei funne i sjøen sørvest for Amager.

– Vi har ikkje ytterlegare opplysningar på det noverande tidspunkt, seier Møller.

Danske Peter Madsen har i politiavhøyr forklart at svenske Wall døydde i ei ulykke om bord i den sjølvbygde ubåten hans for snart halvanna veke sidan. Han har i politiavhøyr også erkjent å ha dumpa liket hennar i sjøen i Køge Bugt sør for København.

Leitinga etter Wall hadde inntil måndag vore resultatlaus, men måndag kveld fekk politiet melding om at det var observert ei død kvinne i sjøen utanfor Amager.

– Klokka 15.41 tok politiet i København imot ei melding om eit kvinnelik i vatnet sørvest for Amager. Det går no føre seg nærare undersøkingar i saka, tvitrar politiet i 19-tida måndag.

Varetekt

Madsen sit varetektsfengsla sikta for aktlaust drap under særdeles skjerpande omstende. Siktinga blir halden oppe, ifølgje politiet.

Wall blei sist sett på ubåten i Øresund torsdag kveld. Deretter blei det ikkje gjort observasjonar av ubåten før den dukka opp lenger sør, i Køge Bugt, neste føremiddag.

Like etter sokk ubåten og Madsen blei redda opp av sjøen. Han har tidlegare forklart at han hadde sett den svenske kvinna i land i København fleire timar tidlegare.

– Søkkt med vilje

Dei tekniske undersøkingane av den heva ubåten blei avslutta måndag i førre veke, og politiet opplyste same dag at undersøkingane stadfesta at ubåten blei søkkt med vilje.

Heilt sidan Wall blei meldt sakna natt til fredag for halvanna veke sidan, har det gått føre seg søk etter henne både på dansk og svensk side av Øresund.

På grunn av straumforholda då ubåten var på den siste turen sin, rekna ein med at ho kunne ha blitt ført mot Sverige. Politiet har tidlegare stadfesta at dei leita etter eit lik.

Held fram å dykke

Svenske og danske sjøfartsmyndigheiter har utarbeidd ei konkret rute som ubåten skal ha unnagjort i den aktuelle tidsperioden.

Ubåten har berre opphalde seg i dansk farvatn, ifølgje måndagens pressemelding.

