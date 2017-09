Corbyn: – Brexit-planane til regjeringa er framleis uklare

– Den einaste fordelen synest å vere at statsministeren har lytta til Labour og innsett at Storbritannia treng ein overgang på dei same grunnleggjande føresetnadane for at verksemder og arbeidarar skal få stabilitet, seier Labour-leiaren Corbyn.

May la fram forslag om ein overgangsperiode på to år etter brexit der det meste i praksis held fram som i dag.

– Theresa May og hennar konservative statsrådar ser ut til å ha brukt meir tid på å forhandle seg imellom i staden for med EU, meiner opposisjonsleiaren.

