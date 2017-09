May foreslår overgangsperiode etter brexit 

Den britiske regjeringssjefen la fram forslaget i ein djuptpløyande tale om brexit fredag ettermiddag.

– Det vil vere ein fordel for folk og bedrifter i både Storbritannia og EU å få tid til å tilpasse seg den nye situasjonen på ein velordna måte, sa May.

Ifølgje henne bør overgangsperioden vare i rundt to år. Men den må vere tidsavgrensa, og i den grad det er mogleg, bør enkelte nye ordningar kunne fasast inn raskare, ifølgje May.

Ho gjorde det også klart at det er reglane til EU som må gjelde i Storbritannia så lenge overgangsperioden varer.

– I overgangsperioden bør marknadstilgangen byggje på dei same reglene som gjeld i dag, og Storbritannia bør også fortsette å delta i eksisterande sikkerheitssamarbeid, sa ho.

Heldt talen i Firenze

May hadde valt kyrkja Santa Maria Novella i renessansebyen Firenze som scene for talen.

Formålet var å understreke den felles historia til Storbritannia og Europa. Men ho gjorde ikkje noko stort poeng utav dei historiske omgivnadane. I staden blei talarstolen plassert framfor eit blekt kvitt bakteppe, mens sjølve talen i det vesentlegaste dreidde seg om sjølve saka.

Utanfor kyrkja hadde fleire aktivistar møtt opp, nokre med EU-flagg og plakatar.

– Vi demonstrerer mot at den britiske regjeringa og EU ikkje har klart å få på plass nokon avtale om rettane til borgarane, sa initiativtakar Gareth Horsfall til reporteren til NTB på staden.

Blant demonstrantane var både italienarar og britar som har flytta til Italia – og ei lokal avdeling av Europeisk ungdom.

Vil ha ny domstol

Diskusjonane om borgarars rettar har vore eit vanskeleg punkt i forhandlingane som no går føre seg mellom Storbritannia og EU om ein skilsmisseavtale.

I talen lova May at avtalen britane kjem fram til med EU, fullt ut vil bli tatt inn i britisk lov. Det skal gi EU-borgarar i Storbritannia ein garanti for at rettane deira blir sikra.

I tillegg tok May til orde for oppretting av ein eigen domstol som i framtida skal kunne ta seg av tvistar mellom EU og Storbritannia.

– Korkje EU-domstolen eller britiske domstolar kan setjast til å løyse tvistar om avtalene mellom Storbritannia og EU. Det blir ikkje rett dersom domstolen til den eine parten får jurisdiksjon over den andre parten, sa ho.

Samla regjering

The Times skreiv i forkant av talen at May no har klart å samle heile regjeringa bak dei nye planane.

Det er ikkje sjølvsagt i Storbritannia, der pressa dagleg skriv om dei ulike konfliktane ministrane har med kvarandre. Avstanden har til tider vore stor mellom profilar som utanriksminister Boris Johnson, finansminister Philip Hammond og brexitminister David Davis – tre ministrar som alle sat på fremste rad under talen i Firenze.

Pengane som britane betaler inn til EUs budsjettår har vore eit spesielt betent spørsmål, men i talen gjorde May det klart at britane ville fortsette å bidra til EU-budsjettet fram til 2020.

Talen blir rekna som ein intro til fjerde runde i skilsmisseforhandlingane mellom Storbritannia og EU. Den startar på måndag.

(©NPK)