Minst 65 drepne i moskéangrep i Afghanistan

Det første angrepet var retta mot den sjiamuslimske Imam Zaman-moskeen vest i Kabul. Minst 32 menneske vart ifølgje innanriksdepartementet drepne og 41 vart såra i angrepet, blant dei kvinner og barn.

– Ein sjølvmordsbombar sprengde seg blant dei bedande inne i ein moské i Dasht-e-Barchi-området i Kabul, opplyser ein talsmann for politiet i den afghanske hovudstaden, Abdul Basir Mujahid.

Nokre timar seinare slo ein annan sjølvmordsbombar til mot ein sunnimuslimsk moské i Ghor-provinsen sentralt i Afghanistan.

Ein høgtståande polititenestemann er blant dei drepne og kan ha vore målet for angrepet, seier guvernøren i Dolaina-distriktet, Mohsen Danishyar.

Ifølgje ein talsmann for politiet vart 33 menneske drepne i angrepet.

Fleire store angrep

Ingen har tatt på seg ansvaret for dei to moskéangrepa, som kjem etter fleire store Taliban-angrep retta mot afghanske tryggingsstyrkar dei siste dagane. Minst 135 medlemmer av tryggingsstyrkane er drepne i desse angrepa.

Tysdag vart minst 80 politifolk drepne og nesten 300 såra i to sjølvmordsangrep søraust i landet. Dagen etter vart minst tolv politifolk drepne i angrep i provinsane Farah og Balkh.

Torsdag vart 43 soldatar òg drepne i eit Taliban-angrep mot ein militærbase i Maiwand-distriktet i Kandahar-provinsen.

Vil forhandle

USA vil no gjere alt landet kan for å få Taliban til forhandlingsbordet i Afghanistan, sa CIA-sjef Mike Pompeo torsdag.

For å lykkast med dette, må styresmaktene i Pakistan først nekte opprørarane ei trygg hamn på si side av grensa, slo CIA-sjefen fast.

Historia har likevel vist at ein ikkje bør ha for høge forventingar til at Pakistan vil samarbeide i kampen mot radikal, islamistisk terrorisme, la Pompeo til.

