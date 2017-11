Småfly og helikopter kolliderte i England

Omstenda rundt ulykka er ikkje kjent, og det er heller ikkje stadfesta om nokon har mist livet. Men ifølgje avisa The Telegraph blir frykta at både piloten, som skal ha vore åleine i småflyet, og dei to som var i helikopteret, har omkome.

Ulykka skjedde fredag ettermiddag i Aylesbury, og både ambulansar, politi og brannvesen kom raskt til ulykkesstaden.

Både flyet og helikopteret høyrer til Wycombe Air Park. Det ligg ein militærbase i nærleiken, men ein talsmann for basen seier at ingen av luftfartsøyane har militær tilknyting.

Ulykka skjedde i nærleiken av Waddeson Manor, eit gods som er ein stor turistattraksjon i Storbritannia. Bygningen har vore brukt som kulisse i filmar som «The Queen» og populære TV-seriar som «Sherlock» og «The Crown».

