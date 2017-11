Facebook vil gi brukarane høve til å spore russisk propaganda

Bakgrunnen for å opprette ein slik funksjon er informasjon om at Russland prøvde å påverke presidentvalet i USA i fjor via falske profilar på sosiale medium.

Den amerikanske etterretningstenesta meiner at Russland aktivt prøvde å påverke valet, som Donald Trump vann. Sjølv avviser Trump at dette er tilfelle. Kongressen har òg sett i gang undersøkingar som skal prøve å avdekkje kva som skjedde.

Det var i samband med undersøkingane til Kongressen at Facebook, som òg eig Instagram, tidlegare i år vedgjekk at det fanst tusenvis av falske kontoar, svært mange av dei knytte til selskapet Internet Research Agency i St. Petersburg.

Desinformasjon rundt om

Tidlegare er det avdekt at dette selskapet er knutepunkt for fleire hundre tilsette, som døgnet rundt skriv kommentarar som hyllar Russlands president Vladimir Putin, kritiserer Vesten og eggjar til konflikt rundt om i verda.

Tidlegare i november kom det fram at dei russiske internettagentane òg hadde vore aktive med å spreie desinformasjon og dessutan eggje til fiendskap i Storbritannia under folkerøystinga om EU-medlemskap i fjor.

Sist ut med slike skuldingar er Spania. Dei spanske styresmaktene meiner desinformasjon og manipulasjon med opphav i Russland kan ha spelt ei rolle i krisa i Catalonia i haust.

Vil gi innsyn

No vil altså Facebook gi brukarane innsyn i slike profilar, som er oppretta før og etter valet i USA i 2016.

– Vi prøver kontinuerleg å skjerme plattformene og brukarane våre mot falske element som prøver å underminere demokratiet vårt, skriv Facebook i ei pressemelding.

Millionar av amerikanarar skal ha sett falske nyheiter og kommentarar frå desse falske profilane.

– Vi vil snart gi dei som bruker Facebook og Instagram, ein portal som gir dei høve til å sjå kontoar og meldingar frå Internet Research Agency som er lagde ut i perioden frå januar 2015 til august 2017, opplyser Facebook.

– Det er viktig at folk forstår korleis framande aktørar har prøvd å skape splid og mistru gjennom Facebook før og etter valet i 2016, heiter det vidare.

(©NPK)