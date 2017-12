Tidlegare kommunisttopp blir etterforska i Kina

Sun er ein av fleire partitoppar som er blitt avsett og skulda for alvorleg økonomisk kriminalitet etter at Xi Jinping vart president og varsla kamp mot korrupsjon.

Sun var tidlegare leiar for kommunistpartiet i storbyen Chongqing sørvest i Kina. Tidlegare i år vart han ekskludert frå partiet, og han vil no bli formelt etterforska for å ha tatt imot mutingar.

Ei gransking internt i partiet har konkludert med at Sun også utnytta sin maktposisjon til å få sex.

Kinesiske styresmakter har opplyst at 1,3 millionar offentleg tilsette er straffa for korrupsjon dei fem åra Xi har vore president.

