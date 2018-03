Nytt gjennombrot i brexitsamtalane 

utenriks

Det kunngjorde EUs sjefforhandlar Michel Barnier da han møtte pressa saman med britiske brexitministeren David Davis måndag ettermiddag.

Barnier seier at semja er eit «avgjerande skritt». Ifølgje han har forhandlarane jobba dag og natt for å få avtalen på plass.

– Men eit avgjerande skritt er framleis berre eit skritt, seier Barnier.

– Det er framleis arbeid som står att i viktige spørsmål, blant dei er spørsmålet om Irland og Nord-Irland, strekar han under.

Held fram som før

Overgangsperioden er strengt avgrensa i tid. Perioden startar når Storbritannia går ut av EU ved midnatt 29. mars 2019, og varer til 31. desember 2020.

Det aller meste blir i praksis som før. Storbritannia må halder fram med å følgje lover og reglar som gjeld i EU. Men Storbritannia vil ikkje lenger vere medlemsland og får derfor ikkje delta i vedtaksprosessane.

Det er òg semje om at EU-borgarar som flyttar til Storbritannia i overgangsfasen, skal ha dei same rettane som EU-borgarar som flytta dit før brexitdatoen. Det same gjeld britar som flyttar til EU.

Ein felles komité skal ta seg av eventuelle saker der EU og Storbritannia er ueinige.

Vil forhandle

Barnier understrekar at overgangsfasen er nyttig for Storbritannia. Grunnen er at britane i denne perioden får rom til å forhandle fram nye handelsavtalar med andre land, mellom anna Noreg.

Samtidig må EU og Storbritannia få på plass ein ny handelsavtale seg imellom.

– Det handlar om å ta fatt på livet utanfor EU, seier Davis.

Han seier britane har fått gjennomslag for at nye avtaler med andre land både skal kunne underteiknast og ratifiserast i overgangsperioden. Men dei nye avtalane kan ikkje tre i kraft før overgangsperioden er over.

(©NPK)